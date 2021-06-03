TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 arttı.

Tüketici fiyatları bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı.

TÜİK'e göre yıllık bazda yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık en yüksek artışın yaşandığı gruplar oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.