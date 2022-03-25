TÜİK işsizlik azaldı demişti: 19 kişilik temizlikçi alımına 17 bin kişi başvuru

Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 19 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, 2 bin 170’i üniversite mezunu olmak üzere, 17 bin 86 genç başvurdu.

Şoför, marangoz, elektrikçi gibi 53 kişilik kadroya yapılan başvuru ile birlikte toplam 25 bin kişi iş istedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sadece bir ilde bile işsizliğin gözler önüne serildiğini belirtti. “Ülkede yoksulluk kol geziyor. İktidar ise rahat koltuklarında bu tabloyu izlemekle yetiniyor” dedi. Tepkisini şöyle dile getirdi:

“Adıyaman'daki acı tablo her yerde var. Derinleşen ekonomik kriz, zamlar, ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın canını yakmaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. İktidarın ekonomideki beceriksizliği nedeniyle işsizler ordusu giderek büyüyor. Her evde işsiz, 81 ilde yoksul var.”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı işgücü oranlarına göre, işsiz sayısı 2021'de bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.