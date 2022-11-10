TÜİK Eylül ayı işsizlik oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre işsizlik Eylül ayında yüzde 10,1'e yükseldi.

Genç nüfusta işsizlik oranı da arttı. Böylece Ağustos'ta yüzde 9,8 olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen işsizlik oranı Eylül'de yeniden çift haneye çıktı.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.