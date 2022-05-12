TÜİK: Doğurganlık hızı 20 yılda yüzde 30 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Doğum İstatistikleri, 2021’ verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

18-19 yaş grubunda 32 bin 91 kişi anne olurken 44’ü dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum yapan çocuk sayısı ise 2012’de 24 bin 666’ya ulaşarak rekor kırdı.

2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı; 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488.

TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. 15-49 yaş arası kadınların doğum ortalamasını ifade eden istatistiklere göre doğurganlık 20 yılda yüzde 30 azaldı.

Öne çıkan diğer veriler şöyle: