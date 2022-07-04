TÜİK CHP'li Engin Altay'a tazminat davası açtı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, geçen haftalarda TBMM'de yaptığı konuşmada, "Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır" diyerek TÜİK'in enflasyon verilerini yanlış açıkladığını söylemişti. CHP'li Altay'ın bu ifadeleri üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Engin Altay hakkında 30 bin liralık tazminat davası açtı.

Engin Altay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye, TÜİK bana 30.000 TL tazminat davası açmış. Bu enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız" diyerek TÜİK'in tazminat davası kararına tepki gösterdi.