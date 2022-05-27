TÜGVA protestosuna polis saldırısı: 11 gözaltı

Munzur Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Genç Ofis ve TÜGVA yöneticilerinin, gençleri burs veririz ve barınma yeri sağlarız vaatleri ile etkileyerek AKP çalışmalarına götürdüklerini, bu durumun üniversite içinde huzursuzluk yarattığını belirterek protesto gösterisi yaptı.

Üniversite kampüsü içinde dün gerçekleştirilen protesto yürüyüşü sonrası oturma eylemi yapan 11 öğrenci polis ekiplerinin sert müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre emniyet kaynakları şu ana kadar 4 kadın olmak üzere 11 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.