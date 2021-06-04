Tuğrul Türkeş'ten yeni anayasa eleştirisi: Türkiye’de yapılmak istenenin eşi benzeri yok

Sözcü'nün haberine göre AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi.

“Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?” başlığıyla bir makale yayımlayan Türkeş şunları aktardı:

"Anayasalar ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır. 1982 Anayasası'nın çok büyük bir kısmı zaten değişmiş vaziyettedir.

21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, kadroların işidir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında yeni anayasa ile ilgili, "128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz." dedi.