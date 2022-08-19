Tuğçe Kazaz'dan 'AKP'ye kızanlara': 'LGBT gelecek, evladın gidecek'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, 'AKP'ye kızanların pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olacağını' iddia etti.
Paylaşımında "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek" ifadelerine yer veren Kazaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Ak Parti’ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok. Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek."