Tuğba Anlak cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Arnavutköy’de, Murat Uslu tarafından öldürülen Tuğba Anlak cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, duruşmada, cinayetin kaza eseri olmadığını bildiren raporu tanzim eden Adli Tıp uzmanları Prof.Dr Nadir Arıcan ve Prof.Dr Çağlar Özdemir’in dinlenilmesi talebinin, usul ve yasaya aykırı olarak ve bilim insanlarının adliyede hazır bulunmalarına rağmen reddedildiğini açıkladı.

Tuğba Anlak'ın, 6 yaşındaki kızının gözü önünde planlı bir şekilde öldürüldüğüne işaret eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Katil, kazara öldürdüğünü söylüyor. Kaza olmadığını biliyoruz. Sonraki duruşmamız 28 Eylül’de. Orada olacağız" açıklamasında bulundu.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, "Başından beri katil ve ona yardım eden kaza olduğunu söylüyor. Siz, bir kadının evine küfürler savurarak, belinizde silahla, camı kırarak girip 'Kazara öldürdüm' derseniz size, en basitinden, gülerler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak öldürülen kadınların, geride bıraktıklarının haklarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.