Tuborg’da gece çalışması adı altında işçilere bedava fazla mesai yaptırılıyor

Pandemi döneminde işçilerin çalışma koşullarına ve haksızlıklara tepkisiyle gündeme gelen Tuborg’da, şirket yönetimi şimdi de herhangi bir mesai ücreti vermeden gece çalışması adı altında işçileri fazladan çalıştırmaya başladı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temasta olan işçiler; birkaç kişinin yapacağı işi tek başlarına yapmalarına rağmen haklarını alamadıklarını, bu çalışmalarla zaten az olan sosyal yaşantılarının da kendilerinden tamamen alındığını belirttiler.

'Ürün dağıtımı yapmak dışında her şeyi yapıyoruz'

Sevkiyat bölümünde çalışan işçiler, gerçek işlerinin ürün dağıtmak olduğunu, fakat kendilerine bunun haricinde tanzim ve teşhir de yaptırıldığını, yaptıkları teşhirlerin ise fotoğrafla ispatlanmasının istendiğini belirttiler. Satış bölümündeki işçiler ise son dönemde yaşadıklarını şu cümlelerle ifade ettiler; “Ürün satışı, tahsilat, dolap dizilimi, raf dizilimi, bilgilendirme videosu izletme, ürün penetrasyonu, iskonto faturalarının alımı, muhasebe mutabakatlarının yapılması, dolap arıza kayıtlarının açılması, müşteriye giden dolapların yerleştirilmesi ve dizilmesi, tanzim, teşhir yapılması gibi birçok iş yükünün yanı sıra birde mesai saati bitiminden sonra tekel bayilerinde 2 saat müşteri bilgilendirme çalışması yapmamızı bekliyorlar. Hem de bu zorunlu fazla mesaileri herhangi bir resmi yazıyla talep etmiyorlar, çünkü bunun için herhangi bir ücret ödemiyorlar.”

'Bu çalışma koşullarına kim ne kadar dayanabilir'

Görev tanımları dışında ve fazla çalışma yaptırılan Tuborg işçileri, Patronların Ensesindeyiz’e yaptıkları açıklamada Tuborg yönetimine “Buna hangi insan ne kadar dayanır…” diyerek tepkilerini gösterdiler.

Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı: Her türlü hak gaspına karşı ensenizdeyiz

Patronların Ensesindeyiz Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı konuyla alakalı bir açıklama yaptı. “PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı olarak şirket yönetimini yeniden uyarıyoruz; daha önce de denediğiniz bu hak gaspından, gece çalışması adıyla zorladığınız fazla mesai uygulamasından vazgeçin. Her türlü hukuksuzluğa ve hak gaspına karşı, ensenizdeyiz” dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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