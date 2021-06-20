Tuba Erkol'u 46 defa bıçaklayan Bekir Erkol 'öldürürken zevk almadığı' için indirim almış

Konya'da Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'a haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulayan mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Sabah'ın aktardığı karara göre sanık, eşini öldürürken zevk almadı. Bu 'nedenle canavarca hisle öldürme' suçunun oluşmadığına kanaat getirildi.

Konya'da 22 Ağustos 2019'da 42 yaşındaki Bekir Erkol, 37 yaşındaki eşi Tuba Erkol'u çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tuba Erkol'un avukatları ve ailesi davanın başından itibaren olayın canavarca hisle gerçekleştirildiğini belirtmişti. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında olayın canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığını belirtti.

Canavarca hisse 'delil yokmuş'!

Kararda, Bekir Erkol'un canavarca hisle sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayda sanığı haz ve zevk duyduğunu gösterir somut bir delilin olmadığı, o anda şuurunu kaybettiği iddia edildi.

Cezası 'iyi halden' 18 yıl 4 aya indirilmişti

Bekir Erkol, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanmıştı. Geçtiğimiz ay son kez hâkim karşısına çıkan Bekir Erkol, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirilmişti.