TTK maden ocağında göçük: 3 işçiyle iletişim sağlandı, 1 işçi ağır yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Şu ana kadar gelen bilgiler göçüğün meydana geldiği bölgede 11 işçinin bulunduğu, 4 işçinin göçük altında kaldığı yönünde.
Göçük, öğle saatlerinde Armutçuk Müessesi'nde meydana geldi. Üretim esnasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine ekipler harakete geçti. Maden ocağına sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirildi. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.
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