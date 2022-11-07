TTB'nin Anagold başvurusuna savcılıktan karar

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan’ın İliç ilçesinde siyanür liçi yöntemi ile üretim yapılan altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 11 Temmuz 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu hakkında 31 Ekim 2022 tarihinde karar verdi. Madende 21 Haziran 2022 tarihinde 02.45-05.00 saatleri arasında sızıntı olduğunu doğrulayan başsavcılık; Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Anagold Madencilik ile yapılan yazışmalar sonrasında siyanür içerikli solüsyonun temizlendiği bilgisinin aktarıldığını kaydetti.

Bölgede yapılan denetimler ve hazırlanan bilirkişi raporları sonucunda siyanür sızıntısının olası zararlarının giderildiğini savunan başsavcılık; şirkete Çevre Kanunu’na aykırılıktan 16,4 milyon TL ve prosedür uygunsuzlukları nedeniyle de 132 bin TL para cezası uygulandığını, tesisin ise gerekli tedbirler tamamlanıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsattı.

Başsavcılık yapılan tüm denetimler ve yaptırımlar sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

TTB'den yapılan açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği olarak itiraz hakkımızı kullanacağımızı; Çöpler Altın Madeni İşletmesi acilen kapatılarak binlerce ton tehlikeli atığın, liç yığınlarının, pasa dağlarının bilimsel yöntemlerle zararsız hale getirilmesi için mücadeleyi sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.