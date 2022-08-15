TTB'den tıp fakültelerinin puanlarının düşmesine tepki: 'Yaşadığımız beyaz çöküştür'

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaptığı açıklamada tıp fakültelerinin puanlarındaki düşüşe dikkat çekti.
Tıp fakültelerine girişteki taban sıralamada 10 bine yakın gerilemelerin olduğunu ifade eden TTB, son dönemde sağlık alanındaki kaosun, sağlıkta şiddet sorununun çözülmemesinin, hekimlerin değersizleştirilmesinin bu düşüşteki etmenler olduğunu dile getirdi.
#YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) August 15, 2022
Yaşadığımız "Beyaz Reform" değil, "Beyaz Çöküş"tür!#tercih2022