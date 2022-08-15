TTB'den tıp fakültelerinin puanlarının düşmesine tepki: 'Yaşadığımız beyaz çöküştür'

Tıp fakültelerinin puanlarındaki düşüşe dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, bu durumun iktidarın hekimliği değersizleştiren politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaptığı açıklamada tıp fakültelerinin puanlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Tıp fakültelerine girişteki taban sıralamada 10 bine yakın gerilemelerin olduğunu ifade eden TTB, son dönemde sağlık alanındaki kaosun, sağlıkta şiddet sorununun çözülmemesinin, hekimlerin değersizleştirilmesinin bu düşüşteki etmenler olduğunu dile getirdi.

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