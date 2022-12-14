TTB'den İran Tıp Konseyi'ne 'idama engel olun' mektubu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İran Tıp Konseyi’ne, İran’da Dr. Hamid Qarahasanlou da dahil olmak üzere Mahsa Amini'nin gözaltında ölümüne yönelik protestolara katılan kişilere verilen idam cezalarının bir an önce durdurulması ve idam cezasının tamamen kaldırılması konusunda çaba gösterilmesi talebini içeren bir mektup iletti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten imzasıyla iletilen mektupta, bir güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle suçlandıktan sonra işkenceye maruz kalan ve idam cezasına mahkum edilen Dr. Hamid Qarahasanlou’nun ve ailesinin gördüğü insanlık dışı muamelenin sonlandırılması ve İran’da idam cezasının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

TTB’nin istisnasız bir şekilde idam cezasına karşı çıktığı hatırlatılan mektupta, Türkiye’de idam cezasının kaldırılması sürecinde TTB’nin rolü vurgulandı.