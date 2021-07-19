TTB'den Eylül için 'Okulları açalım' çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, Eylül ayında öğrencilerin okulların açılması çağrısında bulundu ve bu konuda hazırlık ve çalışma yapılmamasına tepki gösterdi.

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, yaz aylarını yine çocuklarımız konusunda bedeli çok yüksek bir rehavet içinde geçiriyor. Öğrencilerin okula dönebilmesi için hiçbir hazırlık ve çalışma yapılmıyor" denildi.

"Pandemi, eğitimin önüne zorluklar koyuyorsa, o zorluklar aşılabilir ve aşılmalıdır" denilen açıklamada okulların kapalı kalmasını savunmanın, çocukların sağlığına değer verildiğini değil onların eğitimlerine değer verilmediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

'Türkiye dünyada okullarını en uzun süre kapalı tutan ülke'

İktidarın bir eğitim ya da bir sağlık politikası gütmediği ve uygulamalarıyla çocukların eğitimine hiç önem vermediğini itiraf ettiği belirtilen açıklamada "Türkiye dünyada okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri olmak gibi utanç verici bir payeye sahiptir. Bu çocuklarımıza değer vermediğimizin göstergesidir" denildi.

Okulların sadece birkaç ay kapalı kaldığı ülkelerde yapılan zekâ ölçümlerinde dahi büyük kayıpların tespit edildiği, çocukluk obezitesinde yüksek artış görüldüğü belirtilen açıklamada "Ülkemizde yaşanan kayıpların boyutunu düşünmek bile korkutucudur" denildi.

'Uzaktan eğitim örgün eğitimin yerini tutamaz'

Okulların bir an önce açılması ve açık tutulması gerektiğini bildiren TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk ve orta öğrenimde uzaktan eğitim, en iyi şartlar altında dahi, örgün eğitimin yerini tutamaz. Talebimiz aynıdır ve aynı kalacaktır: Salgında okullar son kapanan ve ilk açılan yerler olmalıdır. Çocuklarımızın geleceği -kâr getirmediği için, çocuklar oy vermediği için, çocuklar ses çıkaramadığı için- göz ardı ettiğimiz değil, çocukların geleceğine dair sorumluluklarımız dolayısıyla önceliğimiz olmalıdır."

Çocukların salgında en az bulaştırıcı kesim olduğu ve COVID-19’dan en az etkilenen yaş grubu olduğu ifade edilen açıklamada öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun da aşılandığı belirtildi.

Hazırlık yapmamak okulların yine kapanmasıyla sonuçlanır

Açıklamada şöyle denildi:

"'Eylül’de okullar nasıl olsa açılacak' diyerek hazırlık yapmamak, okulların açıldıktan kısa süre sonra tekrar kapanması ile sonuçlanacaktır. Okullar yine ilk kapanan, son açılan kurumlar olacaktır. Salgında yeni varyantlar ve yeni zirveler de göz önüne alınarak acilen bir eğitim eylem planı oluşturulmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği bir eylem planına yönelik ve Delta varyantı ile aşılama konusundaki son gelişmeleri de dikkate alarak okulların güvenli açılması konusundaki önerilerini güncellemiştir.

Toplumun tüm kesimlerine sesleniyoruz. Salgın kadar, eğitim de bir halk sağlığı sorunudur. Bilimsel bulgular ışığında acilen gerçekçi ve güvenli eylem planı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Çocuklarımıza duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı, onları korumak için elimizden geleni yapacağımızı göstermenin başka bir yolu yoktur. Eğitime olan ihmalkâr tavrımız, çocuklarımızın bugününe ve yarınına ne kadar ilgisiz olduğumuzu göstermekten başka işe yaramıyor.

Okulları güvenli olarak açalım. Okulları geleceğimiz için açalım. Okulları çocuklarımız için açalım."