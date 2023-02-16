TTB'den 'çadır kent' uyarısı: Kapalı alana kurulmamalı, 2 sağlık çalışanı zehirlendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adıyaman'daki Yenimahalle pazar alanına kurulan çadır kentte güvenli barınma ve ısınma olanaklarının sağlanamadığını, iki sağlık çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığını duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Üstü kapalı alanlarda soba dumanları birikeceği için, çadır kentler kapalı alanlara kurulmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

400-450 kişilik çadır kentte sadece iki tuvalet kabininin yer aldığına ve temiz su erişiminin bulunmadığına dikkat çekilen paylaşımda "Çadır kentin açık alandaki bölümünde de hem çadırlar arası mesafenin az olduğu hem de çadırların etrafına küçük su kanalları oluşturulmadığı dikkat çekmiştir" denildi.

TTB'den yapılan paylaşımda "Deprem bölgesindeki birçok çadır kentte gördüğümüz bu sorunlar; su baskını, yangın ve salgın hastalık gibi riskleri büyütmektedir. AFAD, geçici barınma alanlarını kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek depremzedeler ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirmelidir" ifadelerine yer verildi.