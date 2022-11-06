TTB Tıp Öğrencileri Kolu: Şebnem Hoca’mıza özgürlük istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolu üyeleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını protesto etti.

TTB Tıp Öğrencileri Kolu adına yapılan basın açıklamasında, “Hocamızın hiçbir sözü suç unsuru değildir. Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur, derhal aydınlatılmalıdır... Şebnem Korur Fincancı; emeğin, barışın, demokrasinin sesidir. Şebnem Hoca’mıza özgürlük istiyoruz” denildi.

TTB Tıp Öğrencileri Kolu, bugün Ankara’da yaptığı kitlesel basın açıklamasında, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. TTB Tıp Öğrencileri Kolu’nun basın açıklamasını okuyan Şiyar Güneş, şunları söyledi:

“Siyasal iktidar, yarattığı krizleri yönetemedikçe her fırsatta gençlere, kadınlara, LGBTİ artılara, ezilen halk ve inançlara, emekçilere, demokrasi güçlerine saldırmaya devam ediyor. Ancak biz biliyoruz ki faşizme karşı mücadele birlikte, yan yana, omuz omuza durarak ve gerçekleri korkusuzca haykırarak yapılır. Tıpkı Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı gibi.

Şebnem Hoca, insan haklarının yılmaz savunucusudur. Bir adli tıp uzmanıdır ve yıllarını işkence, kötü muameleye karşı yaşam hakkını savunarak geçirmiş bir bilim insanıdır. Hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı, iktidarın hedef gösterdiği, körüklediği saldırılara maruz kalmış, akabinde hukuksuzca tutuklanmıştır. Bu tutuklamanın da açılan soruşturmaların da yasal bir zemini yoktur. Hocamızın hiçbir sözü suç unsuru değildir. Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur, derhal aydınlatılmalıdır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı, bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Biz üniversite öğrencilerinin, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin ‘Şebnem Hoca’sıdır. Hoca’mızı hukuksuzca tutuklayan siyasal akıl, hayatımızın her alanına saldırmaya devam ediyor. Sansür yasasıyla gazetecilere saldırıyor, kadınların ve LGBTİ artıların kazanılmış tüm haklarına saldırıyor, gençliğin en ufak taleplerini dile getirmesine saldırıyor.

Yine aynı siyasal akıl, Şebnem Hoca’mız adliyeye getirildiğinde süreci takip etmek ve dayanışmak isteyen ikisi TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi beş kadını darp ederek gözaltına aldı. Biz üniversite öğrencileri, Şebnem Hoca’mızı tutuklayan bu siyasal aklı, üniversitelerin dönüşümü için yayımlanan genelgelerden, üniversitelerimize soktukları çetelerden, akademiye saldırılarından, barış akademisyeni hocalarımızı ihraç etmelerinden, hakları için mücadele eden öğrencilere soruşturma açmalarından, öğrencileri disiplin cezalarıyla sindirmeye çalışmasından tanıyoruz.

Şebnem Hoca’mızın serbest bırakılması için; demokratik bir ülke, demokratik bir üniversite için kampüslerden sokaklara, bulunduğumuz her yerde dayanışmamızı büyütüyoruz. Şebnem Korur Fincancı; emeğin, barışın, demokrasinin sesidir. Şebnem Hoca’mıza özgürlük istiyoruz. Baskılarınız, tutuklamalarınız, gözaltlarınız bizi yıldıramayacak ve yaşamı savunanlar mutlaka kazanacak.”