TTB seçimlerini mevcut yönetimin listesi kazandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi 26 Haziran 2022’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde düzenlenen seçim ile noktalandı.

Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB, Çağdaş Hekimlik ve Bağımsız Hekim Birliği olmak üzere üç grup katıldı. 480 delegenin 400’ünün oy kullandığı seçimde, 398 oy geçerli sayıldı.

Etkin Demokratik TTB grubunun kazandığı seçim sonuçlarına göre, 2022-2024 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alican Bahadır, Vedat Bulut, Adalet Çıbık, Kazım Doğan Eroğulları, Şebnem Korur Fincancı, Onur Naci Karahancı, Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Ali İhsan Ökten, Nursel Şahin, Aydın Şirin, Ahmet Karer Yurtdaş.

Yüksek Onur Kurulu: Levent Akyıldız, Sezai Berber, Naki Bulut, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.

Denetleme Kurulu: Nihat Bulut, Laleş Tunç Karadağ, Rüşan Sümbüloğlu.

TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.