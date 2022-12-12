TTB sağlık şiddete karşı mobil uygulama yayımladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkta şiddetin artmasına karşın somut önlemler alınmadığı gerekçesi ile hekimler arasındaki dayanışmayı artırmak ve hekimlerin tabip odalarına ulaşımını kolaylaştırmak için “TTB Yanımda” mobil uygulamasını tasarladığını ve kullanıma açtığını duyurdu.

Konuyla ilgili TTB’nin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“TTB Yanımda uygulamasında; şiddete maruz kalan hekimin acil durum butonuna basması halinde TTB’ye ve tabip odaları temsilcilerine, hekimin çalıştığı kurumda tabip odası tarafından belirlenen temsilciye, uygulamanın yüklü olması şartıyla hekimin uygulamada iletişim listesinde tanımladığı kişilere ve yine uygulamanın yüklü olması şartıyla hekimin belirlediği mesafedeki kişilere bildirim gidecek. Bildirimin gitmesinin ardından TTB’nin ve tabip odalarının temsilcileri çağrı yapan hekim ile iletişime geçecek.

İlk aşamada sadece TTB üyesi hekimlere açık olacak ve zamanla yeni özellikler ile sürekli güncellenecek TTB Yanımda uygulamasına Google Play ve App Store’dan indirilebilir.”