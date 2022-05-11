TTB: Pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır

İçişleri Bakanlığı'nın son müzik genelgesine TTP tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." denilmişti.

TTB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek, bu karara tepki gösterdi:

'Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır.'