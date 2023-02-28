TTB davası ertelendi: Fincancı'dan 'Hodri medyan' açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerini görevden almak için açılan davanın 3’üncü duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

İlk duruşmada tutuklu yargılanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yöneticiler duruşmaya katıldı. TTB avukatları davanın ilk duruşmasında istedikleri ve yerel mahkeme tarafından reddedilmesi nedeniyle İstinaf Mahkemesine taşıdıkları reddi hakim talebi için istinaf sonucunun beklenmesini talep etti. Hakim, bu doğrultuda “esasa ilişkin incelenme yapılamayacağı” gerekçesi ile duruşmayı 6 Nisan’a erteledi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı. TTB Başkanı Korur Fincancı, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlere ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

'Ne hapse atmaları ne bizi görevden alma çabaları sonuç vermez'

“Biz sayısız davayla, duruşmayla uğraşırken bir yandan da bu yıkımda yaralara merhem olmak, insanlarımızın yanında olmak için uğraş veriyoruz. Bizim önceliğimiz bu yaşanan felaketten insanların en az zararı görerek geçebilmiş olması. Seçilmişleri görevden alamaya çalışan, seçilmiş bir başkanını hapseden, meslek örgütlerinin işlevsiz kalmasını hedefleyen yaklaşımlarla yıllardır karşılaşıyoruz. Bu mücadelede insan özne kılmayı, insanın yaşam hakkını önceleyen bir mesleğin mensupları olarak mücadelemizden hiç vazgeçmedik bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Ne hapse atmaları ne bizi görevden alma çabaları sonuç vermez, vermeyecektir. Türkiye’de insanlar kimin onların yanında olduğunu çok iyi biliyorlar. Sorumluluğumuz insanlara, insanlığa dairdir.

'Buyurun, hodri meydan'

Bizi, seçilmişleri görevden almaları bu görevi bırakmamız anlamına gelmiyor, biz bu görevde değilken de zaten meslek örgütümüz için mücadeleye devam ediyorduk. TTB Merkez Konseyi üyesi olmamız gerekmiyor. Olmadığımızda da tıp öğrencisiyken de biz bu mücadelenin içindeydik. Seçilmişleri görevden alarak, kayyum atamakla bu iş olmuyor. Bizim yaptıklarımızı yapabilecekseniz buyurun hodri meydan. Biz yaraları sararken neredeydiniz diye sormak gerekiyor. Biz seçilsek de seçilmesek de mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele seçimle olmuyor, yürekle oluyor o yürek bizde var. Onun için sol memenizin altındaki cevahir hep ışımaya devam etsin. Yürekli dostlarım, yürekli yoldaşlarım iyi ki varsınız, iyi ki meslek örgütümüz TTB var.” (ANKA)