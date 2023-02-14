TTB: Çadır kent yangınlara ve hastalıklara davetiye çıkarıyor

Deprem bölgesini ziyaret eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), AFAD yönetimindeki çadır kentlerin yangınlara ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Adıyaman Merkez’deki Eğriçay Parkı’nda kurulan 1500 kişilik çadır kenti inceleyen hekimler çadırlar arasındaki mesafenin 1 metreden az olduğunu ve soba borularının birbirine baktığını fark etti. Çadırlar arasındaki mesafenin en az 8 metre olması gerektiği belirtildi. Olası bir yangında müdahalenin kolaylaşması için çadır kentte 10 metre genişliğinde yolların açılması istendi.

Kalabalık nüfusa rağmen su, banyo ve tuvaletin olmadığını aktaran TTB, çadırlardan en az 30 metre uzaklıkta her birini 25 kişinin kullanacağı tuvaletlerin kurulması gerektiğini kaydetti. Ayrıca el yıkama musluklarının tuvaletlerden 100 metre uzakta olması gerektiğinin altı çizildi.