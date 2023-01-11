TTB Başkanı Fincancı'nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor

Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları yorumlarken kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Tutuklu yargılanan Fincancı, bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Fincancı’nın 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

27 Ekim'de tutuklanmıştı

Prof. Dr. Fincancı, yaptığı açıklamadan sonra 26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü. Fincancı, 27 Ekim’de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “Paylaşımın ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı kitle, ne zaman, nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği, nasıl kamuoyuna ulaştırıldığı, kaynağı belirsiz ve canlı bağlantıda gösterilmeyen sözde bir video görüntüsü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmış olduğu meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetler ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetleri bağdaştırılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin propagandası yapılmıştır” ifadelerine yer verilmişti. İddianamede, Fincancı’nın “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, ancak mahkeme “yetkisizlik” kararıyla iddianameyi İstanbul’a göndermişti. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.