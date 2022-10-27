TTB Başkanı Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şebnem Korur Fincancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Fincancı, savcılıkta verdiği ifadede bu konuda sadece ön değerlendirme yaptığını, Uluslararası Cenevre Sözleşmesi'nde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılmasını gerektiğini söyledi.

Şebnem Korur Fincancı 18 Ekim günü Almanya’da Roza Lüksemburg Vakfı'nın "Cezaevi Ve İnsan Hakları" konulu bir konferansında tanıştığı bir meslektaşının arkadaşlarına bir video gösterdiğini anlatarak, “Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk. Benim Medya Haber Tv'de canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. 18 Ekim'de hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile19 Ekim’de canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Uluslararası Cenevre Sözleşmesi'nde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılmasını gerekmektedir” dedi.

Yine kimyasal silahlar üzerinde Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan, Adli Tıp uzmanları derneğinin de aralarında bulunduğu 20 branş derneği tarafından "Kimyasal silahlar Gösteri Kontrol Ajanları" ve "Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas edenleri Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu" isimli iki ayrı kitabın hazırlanmasında aktif olarak rol aldığını belirten Korur, “Ayrıca Forensic Science International dergisinde bu konuda bilimsel makale ve yayınları da mevcuttur. 2012 yılında Bahreyn'de 2016 yılına kadar Galatasaray Üniversitesinde Hukuk Fakültesi öğrencileriyle otopsilere katıldım. Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır. Bu olaylara ilişkin örnek almışlığımız da vardır. Yine bu konuda otopsisi önce yapılıp değerlendirme için bize başvurulduğu durumlarda vardır” dedi.

Yakın dönemde Türk Tabipler Birliği’ndeki görevi ve otopsili pek bir olay olmadığı için aranmadığını dile getiren Korur, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda bulunduğu dönemde hak ihlallerinden dolayı bu konularda daha sık arandığını ve adli tıp konusunda kendisine danışıldığını söyledi.