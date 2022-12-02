TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamlanmıştı.

Fincancı hakkında hazırlanan iddianame 'yetkisizlik' kararıyla İstanbul'a gönderilmiş, avukatların tahliye talebiyse reddedilmişti.

DHA'nın haberine göre, Şebnem Korur Fincancı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.