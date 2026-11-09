TSK'den ihraç edilmişlerdi: Kılıçla yemin eden beş teğmen hakkında bu kez de 'iftira' davası açıldı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen beş teğmen hakkında yeni bir yargı süreci başlatıldı.

Teğmenler, ihraç kararına karşı yürüttükleri hukuk mücadelesinde şikayetçi oldukları komutanlar tarafından hedef alınarak "iftira" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. İddianamenin hazırlandığı tarih ise sürecin nasıl işletildiğine dair soru işaretlerini artırdı.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu 'mağdur' oldu

Sözcü'nün aktardığına göre Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılması istendi.

Hazırlanan dört sayfalık iddianamede, ihraç sürecinde teğmenlerin şikayetçi olduğu dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", teğmenlerin aleyhinde oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

YDK üyeleri şikayetçi oldu, savcılık 'iftira' dedi

30 Ağustos 2024'te yaşanan olayın ardından başlatılan disiplin sürecinde YDK, 4'e karşı 5 oyla teğmenlerin ihracına karar vermişti. Teğmenler ise YDK üyelerinin baskı altında bırakıldığını, oylama sonucunun 7'ye 2 olduğu ancak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun baskısıyla değiştirildiğini belirterek yargıya başvurmuştu.

Teğmenlerin bu iddialarına ilişkin soruşturmada "yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle işlem yapılmazken, süreç teğmenlerin aleyhine çevrildi. İhraç kararında oy kullanan YDK üyelerinin suç duyurusu üzerine, beş teğmen hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve zincirleme şekilde "iftira" suçlaması yöneltildi.

Savcılık, YDK üyelerinin oylarını baskıyla değiştirdiğine ilişkin maddi delil veya tanık beyanı bulunmadığını öne sürerek teğmenlerin iddialarının "iftira" suçunu oluşturduğunu savundu.

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Yayına çıktılar, bir gün sonra iddianame hazırlandı

Dosyadaki dikkat çekici detay ise iddianamenin tarihi oldu. İddianamenin, teğmenlerin ihraç sürecini anlatmak üzere ilk kez kamera karşısına geçmelerinden sadece bir gün sonra hazırlandığı ortaya çıktı.

Teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, 12 Ekim 2026'da Onlar TV'de Barış Terkoğlu'nun yayınına katılmış ve Eroğlu programda "Bizden ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demekten başka ne bekleyebilirler ki" ifadelerini kullanmıştı. İddianamenin tam bir gün sonra, 13 Ekim 2026'da hazırlanması dikkat çekti.

Hak yoksunluğu da talep ediliyor

Beş teğmen hakkında TCK 267/1 maddesi kapsamında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca sanıkların kasten işlenen suçtan mahkum edilmeleri halinde, TCK 53 uyarınca kamu görevi üstlenme, dernek, sendika, vakıf ve siyasi parti gibi kurumlarda görev alma haklarından yoksun bırakılmaları da isteniyor.

Davanın ilk duruşması 9 Şubat'ta görülecek.

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