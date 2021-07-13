Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.
Bakan Akar, "FETÖ" ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
TSK'den ihraç edilenlerin sayısı açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Bugüne kadar 'FETÖ' ile mücadele kapsamında toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi' dedi.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.
Bakan Akar, "FETÖ" ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiğini açıkladı.