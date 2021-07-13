TSK'den ihraç edilenlerin sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Bugüne kadar 'FETÖ' ile mücadele kapsamında toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi' dedi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.

Bakan Akar, "FETÖ" ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiğini açıkladı.

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