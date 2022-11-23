TSK'dan Kamışlı'ya hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Türkiye sınırındaki Haseke vilayetinin en büyük kenti olan Kamışlı'ya hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Rûdaw'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kamışlı kentine düzenlenen bombardımanda Hol Kampı çevresinin hedeflendiği iddia ediliyor.

Cihatçı kaynaklara yakın olan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da kampta kalan IŞİD’li ailelerin kamptan kaçma girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

North Press Agency ise bombardımana ilişkin haberinde bir uçağın, kampın birkaç kilometre uzağındaki petrol kuyularını bombaladığını kaydetti.

YPG'den açıklama

YPG'nin Basın Sözcüsü Ferhat Şami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Hol Kampı'nı koruyan Rojava İç Güvenlik Güçleri'nin (Asayiş) bombalandığını, bazı IŞİD’li ailelerin kamptan kaçtığını ve DSG’nin şu anda kaçan IŞİD’lileri yakalamaya çalıştığını” söyledi.

Rojava’ya yönelik gün içinde bombardıman

TSK’ya bağlı savaş uçakları Rojava’da petrol ve gaz sahaları ile Rusya ve YPG'nin ortak kullandığı üssü bombaladığı bildirilmişti.

Rojava yönetimine yakın medya, TSK’ya ait SİHA’ların Haseke’nin Til Temir ilçesini bombaladığını ileri sürmüştü.