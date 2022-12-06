TSK Kurejaro Dağı'na yol açarak nokta kurdu

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2022’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi toprakları içerisindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde “Pençe Kilit” adıyla operasyon başlatmıştı.

Zap ve Avaşin bölgeleri, Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarında bulunuyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yayın organlarından olan Rudaw'da yer alan habere göre, TSK operasyon kapsamında bu bölgelerde birçok karakol kurmuş durumda.

Haberde, "Son olarak geçtiğimiz günlerde askerlerin Zap’ta stratejik yerlerden biri olarak bilinen Kurejaro Dağı’na yol açtığı görüldü. Kasabanın kuzey yamacına düşen Kurejaro Dağı, sınırdan 30 kilometre kadar içeride bulunuyor. Operasyonun başından bu yana TSK’nın Çukurca’dan Nerwe ve Rekan bölgelerine doğru dağlık alanda dört farklı yol yaptığı belirtiliyor" ifadeleri yer aldı.

Denizden yüksekliği 2 bin metreyi bulan Kurejaro Dağı, Gare ve Metina Dağları arasındaki bölgeye hakim bir noktada bulunuyor.