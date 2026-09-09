Trump'tan yardımcılarına on binlerce dolarlık 'hediye': Yasalara aykırı olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da birlikte çalıştığı yakın yardımcılarına on binlerce dolarlık nakit "hediyeler" verdiği ortaya çıktı.

Washington Post'un Beyaz Saray tarafından yayımlanan mali bildirimlere dayandırdığı haberine göre Trump, yönetimindeki Natalie Harp, Margo Martin ve Chamberlain Harris'e 45'er bin dolar verdi. Oval Ofis operasyonları direktörü Walt Nauta ise Trump'tan 20 bin dolar aldı.

Belgelerde üç ayrı 45 bin dolarlık ödeme "tatil için nakit hediye" olarak kaydedildi. Harp, Martin ve Harris'in Beyaz Saray'dan yıllık 150 bin dolar maaş aldığı düşünüldüğünde Trump'ın verdiği para yıllık ücretlerinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Harp'ın resmi mali bildiriminde Trump'tan aldığı 45 bin dolarlık ödeme ayrıca açıkça yer alıyor.

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'Alışılmış bir uygulama değil'

Gazeteye konuşan hükümet etiği uzmanları, ABD başkanlarının Beyaz Saray çalışanlarına bu büyüklükte kişisel nakit ödemeler yaptığı bilinen başka bir örnek bulunmadığını belirtti.

George W. Bush döneminde Beyaz Saray'ın baş etik hukukçusu olarak görev yapan Richard Painter, ödemelerin federal çalışanların maaşlarının hükümet dışındaki kaynaklardan tamamlanmasını yasaklayan federal yasayı ihlal etmiş olabileceğini söyledi.

ABD yasalarının 18 USC 209 numaralı maddesi, yürütme organındaki bir kamu çalışanının devlet hizmetlerinin karşılığı olarak ABD hükümeti dışındaki bir kaynaktan maaş veya maaşı tamamlayıcı ödeme almasını yasaklıyor. Yasa, söz konusu ödemeyi yapan kişiyi de kapsamına alıyor.

Eski ABD Hükümet Etiği Ofisi Başkanvekili Don Fox ise mevcut bilgilerle kesin bir yasa ihlali bulunduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Ancak Fox'a göre bu ölçekte bir ödemenin kendisi başlı başına sorunlu, çünkü bir yöneticiden on binlerce dolar alan çalışanın kendisini o kişiye karşı borçlu hissetmesi mümkün.

Fox, federal hükümette üst düzey bir yöneticiden hatırladığı en pahalı yılbaşı hediyesinin bir meyve sepeti olduğunu belirterek, Trump’ın yaptığı türden nakit ödemelerin “alışılmış bir uygulama olmadığını” söyledi.

Beyaz Saray: Trump'ın eski alışkanlığı

Beyaz Saray ise ödemelerin yasaları veya etik kurallarını ihlal ettiği iddiasını reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Trump'ın hem özel sektörde bulunduğu dönemde hem de hükümette çevresindeki kişilere Noel hediyeleri verme konusunda uzun süredir devam eden bir alışkanlığı bulunduğunu savundu. Ingle, söz konusu paraların yardımcıların resmi görevleriyle bağlantılı olmadığını ve bu nedenle yasal olduğunu ileri sürdü.

Ancak federal etik kuralları, kamu çalışanlarının yöneticileri ve astları arasındaki hediye alışverişini çıkar ilişkilerinin oluşmasını önlemek amacıyla sıkı biçimde sınırlandırıyor. Tartışmanın merkezinde de Trump'ın verdiği on binlerce doların sıradan bir kişisel "hediye" mi yoksa çalışanların kamu görevleriyle bağlantılı bir maddi destek mi sayılacağı bulunuyor.

Trump'ın yakın çevresinden isimler

Para verilen isimlerin tamamı Trump'ın uzun süredir yakınında bulunan çalışanlar.

35 yaşındaki Natalie Harp, Trump'ın haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını basılı olarak takip etmesi için yanında taşınabilir bir yazıcıyla dolaşması nedeniyle Beyaz Saray çevresinde "insan yazıcı" olarak anılıyor.

31 yaşındaki Margo Martin, Trump'ın iletişim danışmanı olarak görev yapıyor ve başkanın günlük faaliyetlerini sosyal medya için kayda alan yakın ekibin içinde bulunuyor.

26 yaşındaki Chamberlain Harris ise Trump'ın yönetici asistanlarından biri. Trump, Harris'i Şubat ayında Beyaz Saray'daki yeni balo salonu dahil Washington'daki bazı yapı projelerini denetleyen ABD Güzel Sanatlar Komisyonu'na da atadı.

20 bin dolar alan Walt Nauta ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde özel hizmetlisi olarak görev yapmıştı. Nauta daha sonra Trump'ın Mar-a-Lago'da gizli belgeleri bulundurmasına ilişkin soruşturmada Trump'la birlikte sanık olmuş, dava 2024'te düşürülmüştü.

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