Trump'tan Facebook, Twitter ve Google'a dava

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Google, Facebook ve Twitter hakkında hesaplarını kapatarak kendisine sansür uyguladıkları gerekçesiyle dava açtı.

New Jersey'deki golf kulübünde basın toplantısı düzenleyen Trump, üç sosyal medya şirketi ile şirketlerin tepe yöneticilerine karşı dava dilekçesinin diğer davacılarla birlikte Florida'daki federal mahkemeye sunulduğunu ifade etti.

Trump "Susturulmaya ve kara listeye alınmaya son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Davaya ilişkin sosyal medya şirketlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre binasına düzenlediği baskının ardından Trump'ın Twitter, Facebook ve Youtube hesapları askıya alınmıştı.