Trump'tan Biden'a FBI baskını tepkisi: Lenin'in sözlerini alıntıladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hassas belgeler gerekçesiyle evine yaptığı baskından sonraki ilk mitinginde ABD Başkanı Joe Biden için “devlet düşmanı” ifadesini kullandı.

BBC’de yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Trump, ABD Senatosu Dr. Mehmet Öz ve Valilik için yarışan Doug Mastriano’yu desteklemek için katıldığı Pennsylavia’daki mitingde Biden’ı “FBI’ı kendisine karşı silah olarak kullanmakla” suçladı.

Trump, evine yapılan baskının ABD tarihinde bir yönetimin “en şoke edici tacizlerinden biri” olduğunu söyledi.

Trump, neredeyse iki saat süren konuşmasının çoğunu FBI baskınına tepki göstererek geçirdi. Trump, Biden hakkında “devlet düşmanı” ifadesini kullandı.

Trump, konuşmasının geri kalanın 2020'de seçimlerde usülsüzlük yapıldığına ilişkin kanıtı olmayan iddialarını sürdürdü.

'Lenin haklıymış'

2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bundan dolayı seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti.

Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri anımsatması, sözlerin aslında kime ait olduğuna dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Nitekim bazı tarihçiler, bu sözlerin Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor.

Sputnik'in haberine göre, Trump muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğu belirtildi.

Trump'ın evinde çok sayıda gizli belge bulundu

Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada; bazıları 'çok gizli' olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, işaretlenen 11 set gizli belgeyi ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre; 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı.

Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.