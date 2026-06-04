Trump'ın tehditleri sürüyor: 'İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba'da kısa bir mola vereceğiz'

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle Küba’ya petrol tedarikini engellemesi, 60 yılı aşkın süredir devam eden ablukayı açık bir soykırım suçuna dönüştürdü.

Küba’nın bu suça karşı geliştirdiği çözüm ve önlemler her geçen gün çeşitlenirken, Trump'ın tehditleri de devam ediyor.

Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, yine Küba'ya karşı tehditte bulundu.

Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini iddia eden Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini öne sürdü.

Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.