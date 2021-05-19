Trump'ın şirketine yönelik inceleme cezai soruşturmaya çevrildi

New York Başsavcılığı, Donald Trump'ın şirketi Trump Organization'a dönük incelemeyi cezai soruşturmaya çevirdi.

New York başsavcısı Letitia James, şirketin vergiden kaçmak amacıyla "raporda sahtecilik" yapıp yapmadığına dönük bir inceleme yürütüyordu.

Başsavcılık Sözcüsü Fabien Levy, "Trump Organization'a, şirkete yönelik soruşturmanın artık sivil bir nitelik taşımadığını bildirdik. Artık Trump Organization'ı, Manhattan Bölge Savcılığı'yla birlikte, cezai kapasite çerçevesinde soruşturuyoruz" açıklamasında bulundu.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump'ın başkanlık öncesi yaptığı iş anlaşmalarına dönük başlattığı incelemeleri iki yıldan fazla bir süredir sürdürüyor.

Bununla birlikte, Trump'a dönük açılan cezai soruşturma sayısı 4 oldu.