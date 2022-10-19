Trump'ın mülakatları sesli kitap oldu, Erdoğan'la ilgili sözleri de yayınlandı

ABD'li gazeteci Bob Woodward 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerden oluşan 8 saatlik ses kaydını sesli-kitap olarak yayınladı.

Kayıtlarda Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la ilgili yaptığı yorumlar da yer alıyor.

Trump'la Ocak 2020'de yapılan mülakatın ses kaydında eski ABD Başkanı, Erdoğan için şöyle diyor:

"Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum. Her ne kadar herkes ne kadar korkunç bir adam dediği için bunun böyle olması beklenmese de. Ama biliyorsunuz benim için iyi gidiyor."

Sözlerinin devamında "Bu komik. Sahip olduğum ilişkiler... Onlar ne kadar sert ve kabalarsa ben onlarla daha iyi geçiniyorum" ifadesini kullanan Trump, gazeteciye şunu söylüyor "Bir gün bana bunu açıkla, olur mu? Ama belki de bu kötü bir şey değildir. Kolay olanlardan o kadar hoşlanmıyor ve onlarla o kadar iyi geçinmiyorumdur."