Trump'ın İran'la gizli hattı: 'Barzani üzerinden Devrim Muhafızları'na ulaştı'

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'la yürüttüğü müzakerelerde resmi heyetin Devrim Muhafızları'nı temsil edip etmediğinden şüphe duyması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) liderliğiyle doğrudan gizli bir iletişim kanalı oluşturduğu iddia edildi.

Axios muhabiri Barak Ravid'in konu hakkında doğrudan bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre gizli kanal, Irak Kürt Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani üzerinden mayıs ayının ortasında kuruldu.

Kürt Bölgesi Başkanlığı da Barzani'nin ABD ve İran arasında mesajların iletilmesinde ve gerilimin düşürülmesine yönelik girişimlerde rol oynadığını doğruladı.

Başkanlık Sözcüsü Dilşad Şahab, Barzani'nin politikasının temel ilkelerinden birinin "sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi" olduğunu söyledi. Kürt Bölgesel Yönetimi'nden bir yetkili de Barzani'nin hem ABD hem İran'la iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle bu rolü üstlenmesinin istendiğini belirtti.

Beyaz Saray İran heyetinden şüphelendi

Nisan ayındaki ateşkes ve İslamabad'daki zirvenin ardından Washington ve Tahran savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere başladı.

Mayıs ayının başında Beyaz Saray bir anlaşmaya yaklaşıldığını düşünüyordu. Ancak İran'ın yanıtını 10 günden fazla geciktirmesi ABD tarafında soru işaretleri yarattı.

Trump yönetimindeki yetkililer, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin bir anlaşmayı sonuçlandırabilecek yetkiye sahip olmadığından ve aldıkları kararların Devrim Muhafızları tarafından geçersiz kılındığından şüphelenmeye başladı.

Bu durum üzerine Beyaz Saray'ın Devrim Muhafızları liderliğiyle doğrudan iletişim kurabileceği ayrı bir kanal aradığı belirtildi.

Gabbard, Barzani'yi aradı

Ravid'in haberine göre dönemin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 10 Mayıs gibi Barzani'yi telefonla aradı.

Gabbard'ın, Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in onayıyla hareket ettiğini belirterek Barzani'den Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi'yle temas kurmasını istediği aktarıldı.

Washington'ın öğrenmek istediği temel konu, Vahidi ve Devrim Muhafızları liderliğinin Kalibaf ile Irakçi'nin yürüttüğü müzakereleri destekleyip desteklemediğiydi.

Barzani'nin bu görev için seçilmesinde İran'la uzun yıllara dayanan ilişkilerinin etkili olduğu belirtiliyor. İran-Irak Savaşı döneminde İran'da yaşayan ve Tahran Üniversitesi'nde eğitim gören Barzani Farsça konuşuyor ve İran yönetiminden isimlerle uzun süredir temas halinde bulunuyor.

Şifreli telefon Erbil'e getirildi

Kaynaklara göre Barzani, Devrim Muhafızları'ndaki bağlantılarına Trump yönetiminden bir mesaj taşıdığını bildirdi ancak Vahidi'yle doğrudan konuşmak istediğini söyledi.

İran tarafının bunu kabul etmesinin ardından 14 Mayıs'ta bir Devrim Muhafızları yetkilisinin Erbil'deki Barzani'nin ofisine şifreli bir telefon getirdiği öne sürüldü.

Barzani'nin güvenli hat üzerinden yaptığı görüşmede Vahidi'ye İranlı müzakerecilerle aynı çizgide olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Vahidi şu yanıtı verdi:

Onları tamamen destekliyorum ve Devrim Muhafızları'nın tutumu da bu. Bu krizi müzakereler yoluyla çözmeyi tercih ediyoruz.

Barzani'nin görüşmenin hemen ardından Gabbard'ı arayarak Vahidi'nin yanıtını aktardığı, Gabbard'ın da Beyaz Saray'ı bilgilendirdiği kaydedildi.

Associated Press de 21 Mayıs'ta yayımladığı haberinde Vahidi'nin İran'ın müzakere politikasının belirlenmesinde başlıca aktörlerden biri haline geldiğini ve arabulucular açısından önemli bir temas noktası olduğunu bildirmişti.

ABD Erbil'de gizli görüşme istedi

Gizli kanalın bununla sınırlı kalmadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Vahidi'den gelen yanıtın ardından Trump yönetimi Barzani'ye yeni bir öneri götürdü: ABD ve İran'dan üst düzey yetkililerin Erbil'de gizlice bir araya gelmesi.

Barzani'nin öneriyi İran tarafına ilettiği, İranlı yetkililerin görüşmeyi doğrudan reddetmediği ancak güvenlik kaygılarını gündeme getirdiği belirtildi.

İran tarafının özellikle İsrail istihbaratının Irak Kürt Bölgesi'nde güçlü bir ağı bulunduğunu düşündüğü ve İranlı yetkililerin Erbil'de ya da kente gidiş geliş sırasında İsrail tarafından hedef alınmasından endişe ettiği ileri sürüldü.

Planlanan Erbil görüşmesi sonuçta gerçekleşmedi.

Barzani yeniden devreye girmek istiyor

Pakistan ve Katar halen ABD ile İran arasında mesaj taşımayı sürdürüyor ancak görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmış değil.

Barzani'nin de kısa süre önce Beyaz Saray'a yeni mesajlar göndererek ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlatılması için yardımcı olmayı teklif ettiği belirtildi.

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