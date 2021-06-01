Trump'ın güvenlik danışmanı: Bir darbe de ABD'de olmalı

Donald Trump yönetiminde bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Michael Flynn, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta katıldığı bir konferansta ABD'de Myanmar'dakine benzer bir darbe yapılması gerektiğini savundu.

Sputnik'in yer alan MarketWatch'un aktardığına göre etkinliğin katılımcılarından biri, Flynn'e "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" demesi üzerine Flynn, "Sebep yok. Yani, bu burada da olmalı" yanıtını verdi.

Paylaşılan videoya göre katılımcının bu sorusu, salondan kuvvetli bir reaksiyon aldı.

Here is the video of former national security advisor Michael Flynn saying that he thinks a coup like the coup in Myanmar should happen in the US. pic.twitter.com/7mGYjfXg18 — Mamie 😌 (@MC_Hyperbole) May 30, 2021

Myanmar'da yaşanan darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.



