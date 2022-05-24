Trump'ın eski müttefiği Pence'ten adaylık sinyali

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olmak için Donald Trump’ın karşısına çıkabileceği sinyalini verdi.

45. ABD Başkanı Donald Trump’la yardımcısı Pence’in arası 2020 seçim sonuçlarının ardından açılmıştı. Trump yenildiği seçimin sonuçlarının tanınmamasını isterken Pence bu isteği yerine getirmemişti. Trump'a göre ikili o zamandan beri neredeyse hiç konuşmadı.

Pence, The New York Times'a verdiği söyleşide Trump'la yüzleşmeye istekli olup olmayacağı sorulduğunda, "Çağrıldığımız yere gideceğiz" dedi. Buna ek olarak, Pence'in çekişmeli eyaletlerde mitingler düzenlemeye başlaması, başkanlık adaylığını bir başka işareti şeklinde görülüyor. Trump ve Pence en son Georgia valilik seçimleri için Cumhuriyetçi Parti içerisinde zıt kanatları desteklemişti.

Trump'la DeSantis en çok desteklenen adaylar

Şu anda hem Trump hem de Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel adayları arasında görünüyor. Anketlere göre Trump parti içerisinde en çok destek gören adayken onu DeSantis takip ediyor, Pence’e olan destekse şimdilik çok düşük seviyelerde.

Öte yandan DeSantis, 2024'te aday olma olasılığı hakkında yorum yapmadı. Trump’sa, bu Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden sonra 2024'te aday olup olmama üzerine bir karar vereceğini belirtti. Pence, aday olup olmayacağına ne zaman karar vereceğini söylemedi.