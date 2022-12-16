Trump'ın 'büyük duyurusu' NFT satışı çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Truth Social'dan yayınladığı videosunda "büyük duyuru yapacağım" diyerek destekçilerine 15 Aralık'ı beklemelerini söylemişti. Trump duyuru videosunda "Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var" demişti.

Öte yandan Trump'ın "büyük duyurusu"nun NFT satışı olduğu ortaya çıktı. Trump değiş tokuş kartları olarak nitelendirdiği NFT'lerin tanesini 99 dolardan piyasaya sürdü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini bir süper kahraman, astronot, boksör ve Nascar sürücüsü de dahil olmak üzere çeşitli kılıklarda tasvir eden bir dijital kart koleksiyonu başlattı. Trump, "Bu sınırlı sayıda üretilen kartlar, hayatımın ve kariyerimin harika SANATA DÖKÜLMÜŞ HALİNİ içeriyor!" dedi.

Klipte, New York'taki Trump Tower'ın önünde, gözlerinden lazerler fışkırırken T harfiyle süslenmiş bir süper kahraman kostümünü ortaya çıkarmak için gömleğini yırtan eski başkanın animasyonlu bir versiyonu da yer aldı. Trump, NFT'lerin "bir beyzbol kartına çok benzediğini, ancak umarım çok daha heyecan verici" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca videosunda kendisini "Lincoln ve Washington'dan daha çok sevilen Başkan" olarak tanıttı.

Geçen ay Trump 2024 seçimlerinde Beyaz Saray'a dönmek için aday olacağını açıklamıştı.

Alıcılar ayrıca Trump ile yemek yeme veya Trump ile bir golf maçı da dahil olmak üzere ödüller kazanma şansı ile bir çekilişe katılacaklar.

Öte yandan satışın yapıldığı platformda söz konusu NFT'lerin hepsinin satıldığı belirtiliyor.

Trump'ın duyuru videosu

Biden dalga geçti

Öte yandan Trump'ın NFT çıkışıyla ABD Başkanı Joe Biden alay ederek Twitter'da "son birkaç haftadır bazı BÜYÜK DUYURULAR yaptığını" söyledi.

Biden, buna enflasyonun düşürülmesi ve evlilik koruma yasasını imzalamanın da dahil olduğunu söyledi.