Trump'ın başı belada: Boynuz kulağı geçti, DeSantis anketlerde önde

ABD'de Cumhuriyetçi seçmenler arasında düzenlenen bir kamuoyu yoklamasında, olası başkanlık adaylarından Florida Valisi Ron DeSantis'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 önünde olduğu bildirildi.

The Wall Street Journal'in düzenlediği ankette, Trump'ın olası başkanlık adaylığı için anket sonuçlarının uyarı niteliğinde olarak değerlendirildi. Cumhuriyetçi seçmenin katıldığı ankette, "Cumhuriyetçi Parti'nin adayı DeSantis mi olmalı, Trump mı?" sorusunda, ankete katılanların yüzde 52'si DeSantis yanıtını verirken, Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

CNN'in düzenlediği ankete göreyse, Cumhuriyetçilerin yüzde 62'si başkan adayı olarak Trump dışında bir ismi tercih ediyor.

Morning Council tarafından düzenlenen USA Today anketindeyse, durum tam tersi olarak gözüküyor. Bu anket sonucundaysa, Trump'ın DeSantis karşısında 18 puan önde olduğu ifade edildi.

Ayrıca, anket sitesi FiveThirtyEight'in verilerine göre, çoğu ankette halen Trump önde bulunuyor.

'Trump'sız Trumpizm'

Bu anket sonuçlarına rağmen, The Guardian'ın görüştüğü Trump kanadından bir yetkili, "Donald Trump'ın başı belada" yorumunda bulundu.

USA Today'in görüştüğü Suffolk Üniversitesi Politik Araştırma Merkezi Direktörü David Paleologos, Trump'ın aday olmaması halinde bile, "Trumpizm"in yükselişte olduğu görüşünü ileri sürdü. Paleologos, "Cumhuriyetçiler ve muhafazakar bağımsızlar, Trump'sız Trumpizmi giderek daha fazla istiyorlar" yorumunda bulundu.

DeSantis'in yükselişi

Ron DeSantis'i siyaset sahnesinde parlatan isim olarak Donald Trump gösteriliyor.

DeSantis hakkında yapılan yorumlarda, Florida Valisi olarak, "özellikle göçmen karşıtı ve eğitim konularında belirgin bir şekilde Trump'dan etkilen sert ve teatral olarak acımasız politikalar izlediği" ifade edildi. Eski bir ABD askeri avukatı ve kongre üyesi olan DeSantis'in yükselişine devam ederken, başkan adayı olacağı yönünde açıklamalarda da bulunmuştu.

ABD'de ara seçimlerdeki galibiyetinin ardından, DeSantis yaptığı açıklamada "iki yıl daha" demesi dikkati çekmişti.

Ara seçimler Trump'ın planlarını bozdu

Öte yandan Donald Trump, ara seçimlerde desteklediği adayların bazılarının başarısızlığının ardından, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olacağını açıklamıştı. Trump destekçisi adayların, seçimlerdeki başarısızlığı sebebiyle, Trump'a desteğin azalmaya başladığı ileri sürüldü.

Bu konuda USA Today'in anket sonuçlarına göre, Temmuz ayında Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı Trump'ın tekrar aday olmasını isterken, Ekim ayında bu oranın yüzde 56'ya düştüğü görülüyor. Sene sonu itibariyle yapılan anketlerdeyse Trump'a desteğin yüzde 47 seviyesine gerilediği aktarıldı.

'Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var'

Donald Trump dün yaptığı bir paylaşımda, bugün bir duyuru yapacağını söylemişti. Trump yayınladığı videoda "Amerika'nın yeni bir süper kahramana ihtiyacı olduğunu" iddia etmişti. Trump ayrıca "büyük bir duyuru" yapacağını dile getirdi.