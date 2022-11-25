Trump'a tecavüz davası açıldı

Amerikalı yazar E. Jean Carroll, tecavüzle suçladığı eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York'ta dava açtı.

E. Jean Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ediyor.

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, tecavüz davasını, New York eyaletinde dün yürürlüğe giren yeni bir yasa kapsamında açtı.

Yeni yasa eyalette tecavüze uğrayanlara, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin dava açma imkanı veriyor.

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan, Trump'ı davranışlarından sorumlu tutmak istediklerini söyledi.

Trump'ın avukatı Alina Habba ise "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarer verme riski taşıyor" dedi.

Carroll, Trump'a mağazada hediye seçiminde yardımcı olduğunu, bir ara soyunma odasına girdiklerini söylemiş ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Amerikalı yazar başına gelenleri iki arkadaşına anlattığını açıklamış, "Biri bana polise gitmemi tavsiye etti. Diğeri ise susmamı öğütledi, 'Unut bunu! 200 avukatı var. Seni gömer' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ne diyor?

Donald Trump ise Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddediyor.

O dönem ABD Başkanı olan Trump, Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları hayal ürünü. Zaten tipim de değil" demişti.

Carroll bunun üzerine hakaret ve karalama davası açarak Trump'tan sözlerini geri almasını istemişti.

Trump bunun üzerine yeminli ifade vermişti.

Bu davanın ilk duruşması 6 Şubat'ta yapılacak.

Eski ABD Başkanı Trump hakkında, hesaplarda sahtecilik yaptığı ve bazı gizli resmi belgeleri Beyaz Saray'dan ayrılırken yanına alarak Florida'daki evine götürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturmalar da sürüyor.

Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantısı olup olmadığı da soruşturuluyor.