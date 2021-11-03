Trump taraftarları 1999'da ölen Kenedy Jr.'ı karşılamak için toplandı!

1999'da bir uçak kazasında ölen John F. Kennedy'nin (JFK) oğlunun yeniden ortaya çıkmasını ve 45. ABD Başkanı Donald J. Trump'a destek olmasını bekleyen bir grup dün Dallas'ta toplandı. Ancak uzun bekleyişlerinden sonra 22 yıldır ölü olan JFK jr.'ın gelmeyeceğini farkeden kitle daha sonra dağıldı.

Aşırı sağcı komplo teorisi grubu QAnon takipçileri John F. Kennedy Jr.'ın ortaya çıkması ve Donald Trump'ın tekrardan başkan olarak ilan edilmesi umuduyla toplandı.

QAnoncular, ilk olarak Pazartesi gecesi Dallas şehir merkezinde ve saat 13.00 sıralarında toplanmaya başladılar. Dünse 1963'te ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürüldüğü Dealey Plaza yakınlarında birkaç yüz kişi vardı.

100'lerce Trump destekçisi saatlerce bekledi

Kennedy'nin oğluysa 1999'da 38 yaşındayken bir uçak kazasında öldü, ancak QAnon destekçileri, ölü ABD Başkanı'nın oğlunun son 22 yılını saklanarak geçirdiğine inanıyor. QAnon forumlarında John F. Kennedy Jr.'ın Salı gece yarısından önce Dealey Plaza'da yeniden görüneceğini müjdelenmişti.

Komplo teorisine göre 22 yıldır ölü olan JFK Jr.'ın gelmesiyle Trump yeniden başkan olarak seçilecek, sonra istifa edecekti. Böylece JFK Jr. başkan olacak ve daha sonra eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn başkan yardımcısı olarak atanacak ve Trump nihayetinde "kralların kralı" olacaktı.

QAnon takipçileri daha önce dünyada 6 Ocak ABD Kongre baskınıyla isimlerini duyurmuştu.

Bazı QAnon takipçileri JFK Jr.'ın anomim olarak QAnon'a önderlik eden "Q" olduğuna inanıyor.

1963'te dönemin ABD Başkanı Kennedy'nin öldürüldüğü noktada saatler boyunca geçen arabalara el sallayan ve ABD Bağlılık Yemini'ni okuyan kalabalık, şiddetli yağmurlar başlayınca yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Yerel basına konuşan bazı QAnon'cular, Dallas'taki Rolling Stones konserinde bir açıklama beklediklerini söyledi.

QAnon'cuların büyük bir kısmı JFK'nin kendisinin de öldürülmediğine ve yaşasaydı 104 yaşında olacak olan eski ABD Başkanı'nın sıkı bir Trump destekçisi olduğuna inanıyor.