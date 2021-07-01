TRUMP şirketinin CFO'su polise teslim oldu

ABD'li televizyon şahsiyeti, patron ve eski devlet başkanı Donald Trump'a ait aile şirketi TRUMP'ın Mali İşler Müdürü (CFO) Allen Weisselberg Perşembe sabahı vergiyle ilgili suçlamaların ardından New York'taki yetkililere teslim oldu.

Donald Trump'ın milyarlarca dolarlık aile şirketi, firma ve yöneticilerinin yan haklar üzerinden vergi kaçırdıklarına dair şüpheler nedeniyle New York'taki yetkililer tarafından soruşturma altına alındı. Savcılar, daha ciddi suçlamaların soruşturmayı takip edebileceğini ifade etti. Donald Trump'sa herhangi bir yanlış yapmadığını söyledi ve suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu iddia ederek iddiaları reddetti.

Weisselberg ve TRUMP firması aleyhindeki suçlamaların net olarak Perşembe günü geç saatlerde New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılması beklenirken, CFO'nun Manhattan'da adliyeye çıkarılması bekleniyor.

ABC News tarafından aktarılan bir açıklamada, TRUMP firması, Weisselberg'in siyasi nedenlerle eski ABD Başkanı'nın "peşinden gitmek" isteyen "savcılar için bir piyon" haline getirildiğini söyledi.

Açıklamada "Allen Weisselberg, 48 yıldır TRUMP Organizasyonu'nda çalışan sevgi dolu ve özverili bir koca, baba ve büyükbaba. Şimdi Manhattan Bölge Savcısı tarafından eski Başkan'a zarar vermek için yakıp yıkma girişiminde bir piyon olarak kullanılıyor." ifadelerini kullanılırken "Bu adalet değil, bu siyasettir." denildi.

'İddianamede Trump'ın adı geçmeyecek'

İddianamede, arabalar, daireler ve özel okul harçları gibi yan haklara ilişkin vergilerin ödenmemesiyle ilgili olduğu bildirilen suçlamalarda Trump'ın adının geçmesi beklenmiyor.

Savcıların, geçen ay TRUMP firması aleyhindeki soruşturmalarının artık "tamamen sivil" olmadığını açıkladıktan sonra, TRUMP yöneticilerinin sistematik olarak vergi ödemekten kaçındıklarını kanıtlayabilirlerse daha derin ve daha ciddi suçlamaları düşündükleri bildiriliyor.

Porno film oyuncusu: Soruşturmada Trump'a karşı seve seve ifade veririm

Manhattan Savcılığı'nın soruşturması, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 2016 seçimlerinden önce Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden iki kadına sessiz kalmaları için ödeme yaptığının iddia edilmesiyle başladı. Ödeme skandalına karıştığı iddia edilen iki kadından biri olan porno film oyuncusu Stormy Daniels, bu ayın başlarında CNN'e Trump aleyhinde "seve seve" ifade vereceğini söyledi.

Trump ve müttefikleri, ödeme yapıldığı iddialarını reddetti ve bunun siyasi düşmanlarının 45. ABD Başkanı'nı sabote etme ve adını lekeleme çabası olarak yorumladı.