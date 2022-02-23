Trump: Putin'in Ukrayna kararı 'dahice'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararını 'dahice' diye niteleyerek tiye geçen yorumlar yapan Trump, Ukrayna'da gelinen durumdan halefi Joe Biden'ı sorumlu tuttu. 45. Başkan, Putin'i iyi tanıdığını, kendisi başkan olsaydı böyle bir gelişme yaşanmayacağını söyledi.
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinde Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararının ardından yeni bir aşamaya geçilirken, önceki ABD Başkanı Donald Trump'tan durum değerlendirmesi geldi.
Moskova'nın kendi lehine 2016 seçimlerine müdahale etmesi sayesinde seçildiği ve Rus çıkarlarına göre hareket ettiği iddialarına dair bitmeyen ve hiçbir sonuç çıkmayan soruşturmalarla başkanlığı geçtikten sonra hileli olduğunu iddia ettiği 2020 seçimlerini kaybeden Trump, Clay Travis & Buck Sexton radyo programına verdiği demeçte, şöyle konuştu: