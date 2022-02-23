Trump: Putin'in Ukrayna kararı 'dahice'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararını 'dahice' diye niteleyerek tiye geçen yorumlar yapan Trump, Ukrayna'da gelinen durumdan halefi Joe Biden'ı sorumlu tuttu. 45. Başkan, Putin'i iyi tanıdığını, kendisi başkan olsaydı böyle bir gelişme yaşanmayacağını söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinde Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararının ardından yeni bir aşamaya geçilirken, önceki ABD Başkanı Donald Trump'tan durum değerlendirmesi geldi.

Moskova'nın kendi lehine 2016 seçimlerine müdahale etmesi sayesinde seçildiği ve Rus çıkarlarına göre hareket ettiği iddialarına dair bitmeyen ve hiçbir sonuç çıkmayan soruşturmalarla başkanlığı geçtikten sonra hileli olduğunu iddia ettiği 2020 seçimlerini kaybeden Trump, Clay Travis & Buck Sexton radyo programına verdiği demeçte, şöyle konuştu:

'Putin'in Ukrayna'nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan etmesi harika'

"Yanlış giden şey, seçimin hileli ve orada bulunmaması gereken bir adayın, ne yaptığına dair hiçbir fikri olamayan bir adamın olmasıydı. Dün televizyona baktım ve dedim ki 'Bu dahice'. Putin, Ukrayna'nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan ediyordu. Ukrayna'nın... İşte bu harika."

'Bu barış gücünü biz de Meksika sınırımızda kullanabilirdik'

"Yeni şimdi Putin diyor ki 'Ukrayna'nın büyük kısmı bağımsızdır'. Dedim ki 'Bu ne kadar da akıllıca'. Ve hatta içeri girip barış koruyucu olacak. Bu, en büyük barış gücü olur, bunu biz de güney (Meksika) sınırımızda kullanabilirdik. Hayatımda gördüğüm en güçlü barış gücü. Bugüne dek hayatımda gördüğümden daha fazla ordu tankı. Barışı tesis edecekler, tamam mı? Hayır, ama bir düşünün. Burada çok uyanık bir adam var. Onu çok iyi tanıyorum. Çok çok iyi tanıyorum."

'Biden'ın buna verecek tepkisi yok'

"Bu arada biz olsaydık böyle bir şey asla yaşanmazdı. Ben görevde olsaydım, düşünülemezdi bile. Asla böyle bir şey gerçekleşmezdi. Ama şimdi burada 'Ukrayna'nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan ediyorum' diyen bir adam var. 'Bağımsız' kelimesini kullandı ve 'Dışarı çıkıp içeri gireceğiz ve barışın tesisine yardım edeceğiz' dedi. Bunun çok kurnazca olduğunu kabul etmek zorundasınız. Ve Biden'ın buna ne tepki verdiğini biliyorsunuz. Tepki vermedi. Buna verecek tepkisi yoktu. Hayır, çok üzücü. Çok üzücü."