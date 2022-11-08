Trump: Komünistleri sandıkta ezmeliyiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Florida eyaletine bağlı Miami'de ara seçim mitingi düzenledi.

Eyaletin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ve Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis'e seçimlerde destek çağrısı için kürsüye çıkan Trump, "Bu, şu ana kadar yaptığımız en iyi miting" ifadelerini kullandı

Demokratlar için "radikaller" ve "ağır bir şekilde sola yönelen sosyalistler" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar, Amerika'yı komünist Küba'ya veya sosyalist Venezuela'ya çevirmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Parti olarak Amerika'nın hiçbir zaman sosyalist bir ülke olmaması konusunda kararlıyız. Amerika'nın komünist bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Amerika'nın "sol tiranlığa karşı ayağa kalkacak zamanı" kavraması gerektiğini söyleyen Trump, "Cumhuriyetçi seçmenler hakları ve özgürlükleri için şimdi ayağa kalkmalı" diye konuştu.

Trump şöyle devam etti:

"Bu seçimde yarışan radikal solcu manyaklara aşağılayıcı bir ders vererek başlamalıyız. Bu salı komünistleri sandıkta ezmemiz gerektiğine inansanız iyi olur. Bakın sosyalist bile demiyorum. Demokrat Parti'nin sosyalist komünist ve Marksist doğrultusu, Hispanik Amerikalıların milyonlar olarak hareketimize katılmalarının en büyük nedeni."