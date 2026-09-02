Trump: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?

Ankara'daki NATO Zirvesi'nden İran'a saldırıları yeniden başlatan ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerine devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve Umman'ın kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı üzerinde ABD egemenliği iddia etti. Trump paylaşımında, bölgenin fiili olarak Washington'un denetimine geçtiğini savundu.

Trump mesajında, "Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti. Trump'a Tahran'dan yanıt gelmiş ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir" demişti.

Küresel petrol tedarikinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaz, uzun süredir bölgedeki askeri hareketliliğin merkezinde yer alıyor.

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