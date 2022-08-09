Trump evine yapılan baskını bahane göstererek bağış istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın Florida'daki mülkünde yaptığı aramanın ardından destekçilerine siyasi kampanyası için bağış talep ettiği SMS'ler ve e-postalar yollamaya başladı.

Trump, yolladığı mesajlarda FBI'ın Mar a-Lago'ya düzenlediği baskına doğrudan atıfta bulundu.

Trump'ın evinde meydana gelen arama, eski ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri evine götürdüğü yönündeki iddialar üzerine gerçekleşmişti.

Trump, yolladığı toplu SMS'ler ve e-postalarında "Desteklediğim adaylarımın büyük zaferler kazandığını ve tüm anketlerdeki hakimiyetimi gördükçe, Cumhuriyetçi Parti'yi ve beni bir kez daha durdurmaya çalışıyorlar." dedi. Eski ABD Başkanı, "Kanunsuzluk, siyasi zulüm ve Cadı Avı açığa çıkarılmalı ve durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump baskın sırasında Florida'daki konutunda bulunmuyordu. Fox News Digital, Trump'ın Trump Tower'dan ayrıldığı görüntüleri yayınlayarak eski ABD Başkanı'nın o esnada New York'ta bulunduğunu aktarmıştı.