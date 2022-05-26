Trump dönemi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü: Trump 'Mike Pence'i asın' sloganlarına onay verdi

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre Baskını'yla ilgili soruşturma devam ediyor.

CNN'de yer alan habere göre, soruşturmayla ilgili Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan komiteye ifade veren Trump dönemi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Trump'ın Kongre'yi basan kalabalığın attığı 'Mike Pence'i asın' sloganlarını onayladığını söyledi.

Trump yönetiminde görev alan bir diğer isim olan Cassidy Hutchinson ise Trump'ın, baskın sırasında Mike Pence'in güvenli bir yere götürülmesinden şikayet ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump'ın sözcüsü, "Amerikalılar Demokratların yalanlarından ve maskaralıklarından yoruldu" ifadelerini kullandı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Washington'da bir miting düzenlemiş ve seçimlere hile karıştığı iddialarını tekrarlamıştı. Miting sonrası kalabalık bir grup ABD Kongresi'ne baskın düzenlemişti.

Trump mitingde yaptığı konuşmada, "Mike Pence, umarım anayasamız ve ülkemizin iyiliği için ayağa kalkarsın" ifadelerini kullanmış, Pence ise seçim sonuçlarını reddetme yetkisi olmadığını söylemişti.