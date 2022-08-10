Trump bugün savcılıkta ifade verecek

Geçtiğimiz günlerde Florida'daki konutunda FBI'ın arama yaptığı eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün New York Başsavcısı tarafından uzun süredir devam eden bir soruşturma kapsamında ifade vereceğini duyurdu.

Trump, Truth Social adlı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, emlak patronu olarak yaptığı işlerle ilgili New York Başsavcılığı'nca uzun süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün yeminli ifade vereceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Florida'daki evine düzenlenen baskın eski ABD başkanının Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri alıp almadığına ilişkin yürütülen başka bir federal soruşturma kapsamında gerçekleşmişti.